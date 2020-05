Mercedes dévoile les nouvelles Classe E Coupé et Cabriolet

Suite à la récente mise à jour de sa Classe E, Mercedes nous présente aujourd’hui ses deux variantes Coupé et Cabriolet. Si l’esthétique se contente finalement d’évolutions mineures, concentrées au niveau de la forme des feux avant. Cette mise à jour permet principalement au modèle de s’équiper de motorisations actualisées et de quelques nouveautés technologiques.

Sous le capot des deux variantes, en essence, l’offre s’étend donc sur une palette de blocs à quatre et six cylindres, fournissant de 197 à 435 chevaux pour la version 53 AMG. Le 2.0l de 272 chevaux intègre désormais un système de micro-hybridation 48V, permettant encore de grappiller quelques grammes de CO2. Les versions radicales 63 et 63 de Mercedes-AMG resteront toutefois réservées aux berlines et breaks du modèle.

La version la plus sportive profite donc d’un léger gain de puissance. Avec une transmission intégrale 4Matic+ optimisée, le bolide est en mesure d’abattre un 0 à 100 km/h en 4,7 secondes.

Du côté du diesel, l’offre intègre également des quatre et six cylindres, de manière à proposer un panel allant de 194 à 340 équidés. Pour ces deux variantes, Mercedes n’a toutefois pas prévu de proposer des motorisations plug-in hybrides.

A son bord, nous remarquons l’apparition du tout nouveau volant de la marque, ainsi que l’arrivée d’une version rafraichie du système MBUX.

L’arrivée du modèle est prévue sur nos routes pour les prochains mois.