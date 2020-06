Profiter de l’été pour passer le permis moto

Vous avez toujours rêvé d’obtenir votre permis moto pour faire de belles virées, ou simplement pour gagner du temps dans la circulation citadine ? Avec l’arrivée des vacances d’été, vous avez enfin assez de temps libre. Pour ne pas le gaspiller, profitez-en pour passer votre permis moto. Vous trouverez dans cet article ce qu’il faut savoir pour l’avoir rapidement.

Comment passer rapidement l’épreuve du Code ?

Pour obtenir son permis moto, il faut avant tout passer le Code. Si vous avez déjà obtenu le permis voiture, vous connaissez la musique ! Cette première étape consiste en des épreuves théoriques pour lesquelles vous devrez impérativement récolter au minimum 35 bonnes réponses sur 40. Cet examen dure environ 30 minutes et se présente sous la forme de séries de questions à choix multiples portant sur des points du Code de la route. Si les grandes lignes du Code restent les mêmes pour les motards, il y a toutefois des différences notables. Alors pour avoir plus de chances de réussir, vous pouvez réviser avec le prépacode moto, qui vous aidera à revoir vos séries de questions plus efficacement.

L’examen théorique pour les motos (ETM) se déroule dorénavant dans les centres agréés sélectionnés par l’État, tels qu’Objectif Code, la Poste, ou bien Point Code. Le droit d’inscription unique est de 30 € et sa validité est de 5 ans. L’obtention de ce nouveau permis pour les 2 roues s’avère plus difficile qu’auparavant, et le taux d’échec à cette épreuve a ainsi largement augmenté. Si le taux de réussite moyen était de 70% il y a quelques années, il n’est actuellement que de 16,2%. Une fois l’épreuve théorique obtenue, vous pourrez vous entraîner pour l’examen pratique dit du « plateau », se déroulant sur un terrain clos et durant 10 min, puis l’épreuve pratique en circulation (30 minutes).

Les conditions pour passer le permis moto

Vous disposez déjà d’un permis de conduire pour véhicules à quatre roues (voiture légère, poids lourds…) ? Si ce dernier date de moins de 5 ans, vous n’êtes pas obligé de repasser le Code pour votre permis moto. Mais il faut impérativement prendre en compte la date de l’obtention de votre dernier permis et non la date de passage du Code. Une fois les 5 ans passés, vous devrez repasser votre Code.

Il existe également des conditions au niveau de l’âge pour pouvoir vous inscrire à l’examen du permis moto. Pour un permis moto A1, c’est-à-dire 125 cm3, vous devez avoir au minimum 16 ans. En ce qui concerne le permis moto A2, l’âge minimum est de 18 ans. Par contre, pour passer l’examen du permis moto A, vous devez être titulaire d’un permis A2 depuis 2 ans minimum. Notez que pour le permis B1, l’âge minimal requis est de 16 ans.

À noter que même si vous avez l’âge requis et que vous obtenez un bon résultat, si l’examinateur estime que vous devez disposer d’un certificat médical, il a le droit de ne pas vous délivrer un certificat d’examen. Sachez également que si vous avez échoué à votre premier examen, vous pouvez repasser votre Code jusqu’à 4 fois.