Mercedes-AMG présente sa nouvelle E 63

Mercedes-AMG nous dévoile aujourd’hui la version mise à jour de son E 63. En plus de s’accommoder d’une nouvelle calandre, héritée des GT 4 Portes et autres modèles haut de gamme, la berline (et le break) se dote de quelques améliorations visant à renforcer son tempérament sportif.

Si aucun changement n’est à noter au niveau du V8, délivrant toujours 517 ou 612 chevaux selon la version, la grosse sportive se dote de voies élargies de 27mm, de manière à accueillir de plus grandes roues à l’avant. Optimisées sur le plan aérodynamique et peintes en noir mat, en noir grand brillant ou en gris tantale grand brillant, les nouvelles jantes en alliage léger de 19 pouces à 10 rayons accentuent l’expressivité du look.

Le modèle S est équipé de série de nouvelles jantes en alliage léger de 20 pouces à 5 doubles branches, également optimisées sur le plan aérodynamique et avec un bord de jante aérodynamique plus large, peint en noir mat ou en gris tantale grand brillant. Le gris graphite métallisé, l’argent métallisé high-tech et le magno bleu brillant font partie des nouvelles couleurs de carrosserie disponibles. Cette dernière couleur était auparavant réservée à la famille AMG GT et est disponible uniquement pour les modèles de la série 63 comme nuance exclusive AMG dans la famille de la Classe E.

A son bord, Mercedes-AMG profite du lifting pour remplacer le volant par la dernière version du fabriquant. Ce dernier, plus épuré, dispose d’un design totalement inédit. De son côté, le système multimédia se dote de la dernière version du système MBUX, plus connecté que jamais. Enfin, Mercedes-AMG propose plusieurs nouvelles teintes de selleries.

Le face-lift inclut également un nouveau système d’amortissement, favorisant le caractère polyvalent du modèle. Sur la variante « S », il demeure possible d’opter pour le mode track, permettant de ne plus faire de compromis au niveau des suspensions, du moteur, de la boîte de vitesses et des assistances. La nouvelle version de la Mercedes-AMG E 63 arrivera sur nos routes dans le courant des prochains mois.