Volkswagen présente le face-lift de son Arteon !

Volkswagen vient de présenter la phase 2 de son Arteon, qui se met à jour visuellement et technologiquement parlant. A contrario des simples face-lifts généralement effectués par le fabriquant, nous avons cette fois droit à de nombreuses nouveautés, comme l’apparition d’une variante shooting brake, ainsi que de nombreuses motorisations revues.

D’un point de vue esthétique, le modèle évolue donc avec des boucliers plus agressifs. La forme des prises d’air situées de part et d’autre de la calandre profitent d’une forme renforçant le côté agressif de la berline. L’arrière, pour sa part, se contente de nouveaux feux et de sorties d’échappements factices au look revisité.

A son bord, pas de réel changement, en dehors de l’apparition du dernier volant de la marque, directement récupéré de la Golf 8. En dehors de ce dernier, le conducteur pourra toutefois compter sur un système multimédia mis à jour et sur un cockpit virtuel sensiblement amélioré. Le break dispose d’un coffre pouvant aller de 565 à 1632 litres, à condition de rabattre la banquette arrière.

Avec son face-lift, l’Arteon s’équipe de nouvelles motorisations, dont une version plug-in hybride. Il s’agit d’un bloc essence de 156 chevaux, couplé à un moteur électrique de 115 chevaux, bénéficiant pour sa part d’une autonomie de 54 kilomètres. Pour son lancement, le modèle se configure également avec cinq motorisations classiques.

Au sommet de la gamme, nous retrouvons la nouvelle Arteon R, disposant de 320 chevaux et 420 Nm de couple, issus d’un nouveau moteur. Toujours en essence, nous retrouvons un second bloc, adapté en deux versions de 190 et 280 chevaux. Du côté du diesel, un nouveau TDI Evo se décline en variantes de 150 et 200 chevaux.