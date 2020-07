Voici la Mercedes-AMG GT Black Series

Send an email

Afin de venir titiller Porsche avec sa GT2 RS, Mercedes-AMG a mis au point la GT Black Series. Depuis 2006, cette appellation désigne les modèles les plus exclusifs et performants de la gamme. Dans ce cas-ci, le bolide est animé par un V8 4.0l bi-turbo, délivrant une puissance titanesque de 730 chevaux et 800 Nm de couple.

Si ce bloc est connu sur le reste de la gamme, Mercedes-AMG a décidé de lui donner un nouveau code moteur (M178 LS2), en raison des nombreuses modifications effectuées. Les nouveaux arbres à cames et collecteurs d’échappement sont adaptés à la nouvelle séquence d’allumage et améliorent encore le renouvellement des gaz. Les deux turbocompresseurs Twin-Scroll sont montés sur roulements sur le modèle de pointe de l’AMG GT Coupé quatre portes pour une réactivité encore optimisée. Sur le modèle Black Series, les compresseurs sont cependant dotés de roues élargies de manière à acheminer au total 1 100 kg d’air par heure. A titre de comparaison, le débit est de 900 kg/h sur l’AMG GT R.

Grâce à toutes ces améliorations, le coupé est en mesure d’abattre un 0 à 100 km/h en 3,2 secondes. L’exercice du 0 à 200 km/h est quant à lui abattu en neuf secondes. La liaison au sol est assurée par une suspension raffermie et des pneus Michelin Cup 2R, chaussés sur des jantes forgées. Naturellement, le freinage est ici assuré par des freins carbone-céramique.

Visuellement, le coupé se distingue d’une GT R Pro par l’intégration de nombreux éléments issus des modèles GT3 et GT4. Capot, ailes, lame avant, aileron, … L’objectif de ces éléments est d’optimiser au mieux l’aérodynamique de l’engin, afin de lui permettre de gagner en tenue de route dans les virages. Le splitter avant en carbone apparent peut être réglé manuellement sur deux niveaux (Street et Race – Race étant exclusivement réservé à une utilisation sur circuit) et donc adapté aux exigences des différents trajets.

Sur ce modèle, Mercedes-AMG a décidé d’utiliser sa boîte classique à sept rapports. Toutefois, afin d’assumer les contraintes liées au couple et d’assurer une fiabilité sur le long terme, cette dernière a été renforcée de fond en comble.

A son bord, le cuir Nappa vient se mêler parfaitement avec la microfibre DINAMICA, pour une ambiance clairement orientée piste. En optant pour le Track Package, l’intérieur s’équipe également d’un arceau en titane, de ceintures de sécurité à quatre points et d’un extincteur.