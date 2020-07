Mercedes-AMG GT Black Series : A partir de 335.000€ !

Pour s’offrir la nouvelle Mercedes-AMG GT Black Series, il faudra mettre la main au portefeuille. Effectivement, le modèle débutera prochainement en Allemagne avec un prix de base de 335.240€, incluant 16% de TVA locale. En d’autres termes, la redoutable GT Black Series se vendra à un prix deux fois supérieur à celui de la dernière GT R (de base).

Pour ce prix, la Mercedes-AMG GT Black Series pourra toutefois se targuer d’être le modèle le plus puissant de la gamme. Son V8 4.0l bi-turbo délivre en effet une puissance de 730 chevaux, pour un couple de 800 Nm. En plus d’être bien plus agile dans les courbes, le coupé est en mesure d’abattre un 0 à 100 km/h en seulement 3,2 secondes. Cette version spéciale s’équipe d’un kit carrosserie directement issu de la Mercedes-AMG GT3/4. Mention spéciale à l’imposant aileron arrière et aux grandes ouïes percées dans le capot.

En parallèle à ces modifications, la GT Black Series se chausse de pneus semi-slick et de suspensions raffermies, de manière à offrir un comportement axé sur le sport.

Pour rappel, le prix pourra encore être gonflé en l’équipant d’un pack circuit, incluant des sièges baquet avec harnais, ou encore un arceau de sécurité.

Actuellement, le constructeur n’a pas encore annoncé le nombre d’exemplaires prévus, probablement dans le but de calmer les ardeurs des spéculateurs.