Une des 20 McLaren Senna LM a été accidentée à Monaco

Adrian Sutil, ex-pilote de Formule 1 et propriétaire depuis plus de six mois d’une rare McLaren Senna LM, a déclassé son bolide, dont la production a été limitée à seulement 20 exemplaires.

Si les détails ne sont pas connus, le pilote aurait simplement perdu le contrôle de l’engin dans un virage, avant d’aller s’écraser dans un poteau. D’après certains médias, l’hypercar a malheureusement été déclassée suite au choc.

Si la McLaren Senna jouit déjà d’une certaine exclusivité, la Senna LM n’a été produite qu’à hauteur de 20 exemplaires. Elle rend hommage aux 24 heures du Mans avec un orange Papaye typique des F1 GTR de l’époque. La version se distingue avec l’apparition d’insignes « LM » et et de jantes cinq branches à écrou central. A l’instar de la F1 GTR, le compartiment moteur est fini avec des feuilles d’or 24 carats.

Elle est animée par un V8 bi-turbo de 4l de cylindrée, développant 800 chevaux. A titre indicatif, le prix de base d’une « banale » McLaren Senna est fixé à 845.000 hors taxes.