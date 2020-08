Vidéo : Embarquez à bord de la nouvelle Volkswagen Golf GTI sur autoroute

Alors qu’elle était attendue pour le Salon de Genève, qui n’a pas eu lieu suite au COVID-19, Volkswagen a présenté les trois variantes sportives de sa nouvelle Golf 8 en ligne. La version la plus « pure », devant les GTE et GTD, la GTI, a été essayée par nos confrères d’Automann TV, sur YouTube.

Lors de cette vidéo, nous pouvons assister à une série d’accélérations sur routes allemandes, avec, en prime, une petite pointe de vitesse. Pour rappel, la dernière Golf GTI embarque un bloc à quatre cylindres, développant 245 chevaux pour 370 Nm. Dans le cas de la vidéo, il est associé à une boîte mécanique à six rapports. Il reste bien entendu possible d’opter pour une boîte automatique.

Si les performances de l’engin n’ont pas encore été officiellement annoncées par Volkswagen, cette vidéo permet de mesurer un 0 à 100 km/h en 6,3 secondes et un 0 à 200 km/h abattu en 22,1 secondes. Dans les mois à venir, Volkswagen étoffera l’offre de la GTI en présentant une nouvelle version TCR, qui profitera d’une puissance de 300 chevaux, envoyée uniquement aux roues avant.

Plus tard, la Golf R fera également son apparition. Elle recevra un autre bloc moteur et une transmission intégrale.

Rappelons qu’à l’heure actuelle, la gamme sportive de la Golf repose sur trois modèles : GTI, GTE et GTD. La GTE fait appel à l’électrification pour compenser l’arrivée d’un bloc à quatre cylindres de 1,4l de cylindrée. La compacte hybride dispose ainsi toujours de 245 chevaux et d’un couple de 400 Nm, pour des performances plus ou moins équivalentes à celles de la GTI. Enfin, la GTD, avec son 2.0l TDI, proposant 200 équidés et 400 Nm de couple.