Mercedes présente sa nouvelle Classe S !

Mercedes nous dévoile aujourd’hui la nouvelle génération de sa mythique Classe S. Si les évolutions visuelles ne se concentrent que sur quelques détails, cette nouvelle version, nom de code W223, embarque un nombre impressionnant de nouveautés !

Visuellement, cette nouvelle S se calque sur la précédente version, en recevant néanmoins quelques changements, notamment au niveau des feux avant et arrière, plus fins. Un gros travail a toutefois été effectué pour améliorer considérablement l’aérodynamique de la berline. Le constructeur est parvenu à lui faire atteindre un Cx de 0,22. A titre de comparaison, la dernière BMW Série 7 affiche un Cx de 0,24 ! Ce résultat est obtenu grâce à de nombreuses optimisations, dont, par exemple, l’apparition de poignées rétractables. Malgré cela, la berline grandit de 3,5 cm, de façon à arriver à une longueur totale de 4,98 mètres, pour la version courte. Le modèle à empattement long mesure pour sa part 5,20 mètres.

Ce gain de taille a permis à Mercedes d’agrandir de cinq centimètres l’empattement de la limousine, pour encore améliorer son habitabilité.

Il faut finalement entrer à son bord pour constater de réels changements. Alors que la précédente Classe S inaugurait la dalle LED incluant les compteurs et le système multimédia, cette nouvelle mouture reçoit un système multimédia doté d’un écran de 12,8 pouces, parfaitement intégré dans la continuité de la console centrale. Lors du développement de la Classe S, Mercedes a voulu supprimer un maximum de boutons, de façon à rendre la quais totalité de la voiture controlable via l’écran. Enfin, le système MBUX repose sur une nouvelle version, encore plus performante et riche en fonctionnalités.

Bien entendu, les nouveautés ne concernent pas que le multimédia. La luxueuse berline s’équipe des toutes dernières assistances à la conduite de la marque. Elle reçoit ainsi un freinage automatique d’urgence, un assistant de direction, le maintien des voies, la reconnaissance des panneaux de signalisation ou encore la caméra nocturne. Elle est aussi dotée d’un affichage tête haute ultra complet, incluant même quelques notions de réalité virtuelle.

A l’arrière, les passagers profitent de quelques centimètres supplémentaires au niveau des genoux. Les sièges sont toujours équipés d’un réglage électrique à mémoire. Via les options, ces derniers peuvent également devenir chauffants et ventilés. Toujours au travers des options, les occupants peuvent chacun profiter d’un écran de 11,6 pouces, permettant de regarder la télévision ou les données télémétriques de la voiture.

Pour son lancement, la Classe S se décline en deux versions : une S 500 et une S 580. La première s’équipe d’un bloc à six cylindres en ligne développant 435 chevaux. Il s’agit du même bloc que celui équipant les Mercedes-AMG de la gamme 53. Il faut passer sur la S 580 pour renouer avec le V8. Sans surprise, il s’agit ici d’un 4.0l fournissant 503 équidés aux quatre roues. Dans les mois à venir, les clients pourront opter pour des motorisations diesel et essence plus raisonnables. Une version plug-in hybride rejoindrai aussi le catalogue plus tard !