Enyaq iV : Le SUV 100% électrique façon Skoda

Skoda nous dévoile aujourd’hui son Enyaq iV; un SUV 100% électrique conçu autour de la nouvelle plateforme MEB du groupe Volkswagen. Décliné en cinq versions de puissance et avec trois solutions de batteries, il permettra au constructeur de proposer une offre très complète.

Aussi habitable qu’un Kodiaq

Cet Enyaq iV s’affiche sous une forme plutôt dynamique, avec des boucliers très anguleux. Malgré son design axé sport, il ne met pas de côté l’habitabilité, avec ses 4,65m de long. Malgré la présence des batteries sous le plancher et d’un moteur sous le coffre, ce dernier affiche un volume de 585 litres. Grâce à la plateforme MEB, le SUV ne fait pas non plus de concessions au niveau des places assises, en proposant une habitabilité équivalente à celle du Kodiaq.

De la connectivité

A la différence de ce dernier, et pour rentrer dans l’optique écologique, l’habitacle se compose quasi exclusivement de matériaux recyclés ou naturels. Le conducteur dispose d’un système multimédia semblable à celui de la dernière Octavia, présentée récemment. Le système repose sur un écran de 13 pouces, qui permet à la fois de gérer l’info-divertissement mais aussi les éléments de confort, tels que la climatisation, les sièges chauffants, ….

Le système d’exploitation est personnalisable à souhaits et il bénéficie d’un excellent niveau de connectivité, notamment avec l’application du constructeur, permettant de suivre à distance l’état de la recharge.

Un large choix de motorisations

Du côté des motorisations, il y a de quoi satisfaire tout le monde. En entrée de gamme, l’Enyaq 50 s’équipe d’une batterie de 52 kWh, permettant de réaliser environ 340 kilomètres, tout en profitant d’un moteur développant 148 chevaux et 220 Nm de couple. Vient ensuite la version 60, fournie également avec une transmission à deux roues motrices. La batterie gagne 10 kWh et la puissance passe à 180 équidés et 310 Nm de couple, pour une autonomie de 390 kilomètres. Avec 510 kilomètres d’autonomie et 204 chevaux, Skoda propose l’Enyaq 80. Il embarque plusieurs batteries pour un total de 82 kWh. Il est possible de sélectionner cette motorisation avec une transmission intégrale. Celle-ci fait toutefois retomber l’autonomie WLTP à 460 kilomètres. La gamme est chapeautée par une version RS, délivrant 306 chevaux, pour une autonomie de 460 kilomètres. A part pour cette dernière version, limitée à 180 km/h, toutes les autres versions sont bridées électroniquement à une vitesse de 160 km/h.

Le modèle est assorti d’un « powerpass », permettant au propriétaire de recharger son véhicule en Europe sur la plupart des bornes. La facturation est gérée par Skoda, qui se charge ensuite de rétribuer les différents prestataires.