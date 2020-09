La Volkswagen Golf 8 GTI est désormais disponible à la commande !

Volkswagen vient d’ouvrir ses carnets de commandes pour la dernière Golf GTI. Son prix de base, en Allemagne, est fixé à 37.607,38€. Pour ce prix, la compacte sportive s’équipe de série d’une boîte DSG à sept rapports, d’un cockpit virtuel et du système Discover Media, incluant la plupart des notions de connectivité proposées sur le modèle. Il reste bien entendu possible d’acheter le système Discover Pro, avec son écran tactile de 10 pouces.

Parmi les options spécifiques au modèle, nous notons par exemple la possibilité d’activer un cockpit virtuel doté d’un design « GTI ». Avec cette option, le compte tour est placé en position centrale. L’éclairage d’ambiance LED est également inclus dans la dotation de série. Pour la partie mécanique, Volkswagen propose une suspension adaptative optionnelle, permettant d’améliorer à la fois le confort en conduite calme et le caractère sportif en conduite soutenue.

Pour rappel, la nouvelle Golf GTI est animée par un tout nouveau bloc à quatre cylindres de 2.0l de cylindrée, développant 245 chevaux et 370 Nm de couple. Il sera très certainement gonflé pour de futures versions limitées du modèle. La Golf 8 est également proposée dans ses variantes GTE et GTD. La première embarque une motorisation hybride, articulée autour d’un quatre cylindres 1,4l et d’un moteur électrique. Sa puissance combinée lui permet d’atteindre la puissance de 245 chevaux, pour 400 Nm de couple. La GTD, quant à elle, s’équipe d’un moteur annoncé par Volkswagen comme étant le diesel le plus propre jamais conçu. Equipé de micro hybridation et des toutes dernières technologies en matière de dépollution, il affiche une cavalerie de 200 chevaux et un couple de 400 Nm.