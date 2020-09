Send an email

Volkswagen dévoile ses nouvelles Golf 8 Variant et Alltrack

La Volkswagen Golf 8 s’étoffe aujourd’hui de deux nouvelles versions break; Variant et Alltrack. Avec un empattement plus long de 66mm que la précédente génération du break, les deux versions offrent une habitabilité bien plus conséquente, notamment au niveau des places arrière. Le coffre évolue pour sa part de 22 litres, avec un volume total de 1642 litres.

Visuellement, les deux break héritent des traits de la compacte présentée il y a plusieurs mois. Alors que la version Variant se contente d’un design presque « copier-coller » de la version standard, le modèle Alltrack s’affiche avec un look plus baroudeur. Les bas de caisse sont renforcés avec un plastique noir sur tout le tour du véhicule. Son côté pratique est renforcé avec une hauteur de caisse légèrement relevée.

La Alltrack ne fait pas dans la figuration, puisqu’elle s’équipe d’origine de la transmission intégrale 4Motion, lui permettant de se sortir de toutes les situations, tout en lui autorisant de tracter jusqu’à deux tonnes sur une remorque.

Les deux versions sont animées sans surprise par des moteurs déjà utilisés sur la Golf classique. Nous retrouvons donc une large sélection de blocs essence et diesel. Certains moteurs, tels que le nouveau eTSI, embarquent une micro hybridation 48V, permettant de réduire d’environ 10% les consommations et émissions de CO2. Toutes ces motorisations eTSI sont de série liées à une boîte DSG à sept rapports. Des motorisations spécifiques à ces deux modèles seront toutefois présentées ultérieurement.

Le constructeur n’a pas encore donné de précisions quant à l’arrivée des nouvelles Golf 8 Variant et Alltrack sur le marché. Nous pouvons toutefois nous attendre à une arrivée en concessions pour la fin de cette année.