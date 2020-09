Vidéo : La Volkswagen Golf 8 GTI TCR débusquée en plein test

La nouvelle Volkswagen Golf 8 GTI se dotera prochainement d’une nouvelle variante TCR, qui boucle actuellement ses derniers tests sur le mythique Nürburgring. Aperçue par un vidéaste, cette GTI TCR se distingue du modèle standard par un bouclier avant plus agressif et par quelques évolutions mécaniques. A l’inverse de la précédente génération, cette nouvelle variante TCR ne devrait pas être limitée au niveau de sa production.

En plus d’un set-up de suspension plus rigide, la Golf 8 GTI TCR recevra de plus gros freins et un kit aéro spécifique, articulé autour de jantes dédiées au modèle et d’un spoiler. La compacte survitaminée sera animée par le nouveau quatre cylindres 2.0l TSI, dont la puissance dépassera les 300 chevaux.

Elle permettra en outre à la Golf 8 de venir se placer quelques échelons au dessus de la future BMW 128ti, annoncée la semaine dernière par le constructeur. Cette dernière disposera d’une architecture à roues avant motrices et d’une puissance de 265 équidés.

Rappelons également que la Golf 8 GTI TCR sera épaulée par la future Golf R. Cette dernière devrait profiter d’un bloc fournissant 330 chevaux aux quatre roues, via une transmission 4Motion.