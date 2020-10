Voici la nouvelle Volkswagen Golf 8 GTI Clubsport

La gamme GTI de la nouvelle Golf 8 s’élargit aujourd’hui avec l’apparition de sa version Clubsport. En plus de bénéficier d’un design plus agressif et de quelques améliorations, le 2.0l TFSI de la Golf GTI est ici gonflé à 300 chevaux, contre 245 pour le modèle normal. De quoi lui permettre d’abattre le 0 à 100 km/h « en moins de » 6 secondes.

Visuellement, la Golf GTI Clubsport se distingue par l’apparition de bandes noires latérales et d’un bouclier avant revu. L’arrière reçoit quant à lui le traditionnel becquet noir. Le tout est agrémenté de jantes de 18 pouces et d’étriers de freins rouges. A son bord, quelques spécificités, notamment au niveau des sièges, bi-ton.

Côté électronique, la GTI Clubsport est fournie de série avec un système de contrôle de traction à deux niveaux, de façon à proposer plus d’amplitude dans les réglages de conduite. La compacte se dote également de freins plus performants. En dehors de ces quelques améliorations, la Golf GTI Clubsport reprend l’intégralité des caractéristiques de la GTI classique.

La Golf GTI Clubsport débarquera sur les routes dans le courant des prochains mois.