Mercedes-AMG GT 4 portes : Brabus la pousse à 900 chevaux !

La Mercedes-AMG GT 63S vous semble encore trop light avec ses 639 chevaux et sa transmission intégrale ? Dans ce cas, Brabus a une solution pour vous. Il faudra cependant être rapide, car cette solution ne sera proposée qu’à hauteur de dix exemplaires.

La Rocket 900 Brabus a en effet été complètement repensée, de manière à atteindre la puissance délirante de 900 chevaux, pour 1250 Nm de couple. Pour y parvenir, le préparateur a retravaillé le moteur afin de gonfler sa cylindrée de 4 à 4,5l. Le reste de la préparation s’articule autour d’un système de refroidissement plus performant, d’un renforcement de la boîte de vitesses et d’une nouvelle cartographie moteur.

Grâce à ce gain de puissance, la nouvelle AMG GT Rocket est en mesure d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 2,8 secondes. Les 300 km/h sont quant à eux atteints en 23,9 secondes. Afin de respecter les contraintes des pneumatiques, la vitesse de pointe a été limitée électroniquement à 330 km/h.

En plus de son impressionnante préparation, la grosse berline est livrée avec un kit carrosserie loin d’être discret. Il inclut des pare-chocs ultra agressifs composés en partie de fibre de carbone, des jantes de 21/22 pouces, un imposant aileron et des voies élargies. Le tout est agrémenté de quelques détails rouges. A son bord, le constructeur a remplacé la sellerie d’origine par une composition maison, mariant cuir et Alcantara, pour un rendu du plus bel effet.

Pour rappel, en Belgique, la Mercedes-AMG GT 63S d’origine se négocie à un prix de base de 171.215€. En optant pour les options élémentaires, son prix dépasse généralement les 200.000€. Le prix du modèle en question n’a toutefois pas été dévoilé.