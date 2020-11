Volkswagen Golf 8 R : Prévue pour le 4 novembre

Dans quelques heures, Volkswagen présentera en ligne sa nouvelle Golf R, qui viendra se hisser au sommet de la hiérarchie du modèle. D’après le communiqué publié par Volkswagen, ce nouvel opus du modèle recevra une transmission intégrale repensée pour offrir de meilleures performances, ainsi qu’un moteur amélioré.

En effet, le quatre cylindres 2.0l qui l’animera devrait bénéficier d’une puissance d’environ 330 chevaux. Il gagnera également en couple grâce à l’utilisation d’un système mild hybride 48V. Côté technologie, la compacte survitaminée héritera de toutes les innovations apportées au modèle grand public en terme d’assistances à la conduite et d’info-divertissement.

Visuellement, la Golf 8 R se distinguera par un look plus agressif que les autres versions du modèle. Elle recevra ainsi des boucliers revus, des jantes spécifiques et ses « habituelles » quadruples sorties d’échappements. Toutes les informations concernant le modèle seront dévoilées lors de la conférence de presse, qui se tiendra le 4 novembre prochain.