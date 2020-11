Volkswagen dévoile la Golf 8 R !

Volkswagen vient de présenter en ligne la Golf 8 R. Plus puissante et plus sportive que sa devancière, elle se montre également plus technologique que jamais.

Visuellement, cette nouvelle Golf R se distingue par un kit carrosserie plus agressif que la GTI. Elle reçoit un bouclier avant repensé, un becquet à l’arrière et quatre sorties d’échappements, intégrées dans un diffuseur spécifique. Petite particularité : La calandre reçoit une prolongation de la signature lumineuse du modèle.

Sous son capot, la comptacte survitaminée intègre un nouveau quatre cylindres 2.0l, bénéficiant de 320 chevaux et de 420 et Nm de couple. La transmission intégrale a également été revue pour offrir de meilleures performances. En outre, elle est capable d’abattre un 0 à 100 km/h en 4,7 secondes. Sa vitesse de pointe est limitée à 270 km/h.

D’après les premiers tests effectués par Volkswagen, cette nouvelle génération de la Golf R, livrée de série avec une boîte DSG à 7 rapports, est 19 secondes plus rapide que la précédente génération sur un tour du Nürburgring.

Les pré-commandes du modèle seront ouvertes dès demain. Les prix seront connus ultérieurement.