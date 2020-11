Totem Automobili a terminé la production de la première Alfa Romeo Giualia GTA électrique !

De nombreux collectionneurs s’intéressent de plus en plus à la conversion de véhicules de collection en 100% électrique. C’est pour répondre à cette demande que Totem Automobili a décidé, en mars, de se lancer dans la conversion d’une magnifique Giulia GTA Alfa Romeo datant des années 60.

Concrètement, l’entreprise a axé son travail autour de la construction d’un nouveau châssis, totalement composé de fibre de carbone et étudié pour accueillir une motorisation électrique et toute la puissance qui en découle. Le quatre cylindres qui équipait cette beauté a donc été supprimé, au profit d’un bloc électrique délivrant 518 cv. Alimenté par un batterie de 50,4 kWh, il est ainsi capable d’offrir une autonomie de 320 kilomètres au bolide silencieux. En terme de performances, Totem annonce un 0 à 100 km/h abattu en 3,4 secondes et une vitesse de pointe de 245 km/h.

L’intérieur, modernisé pour l’occasion, accueille de nouveaux sièges baquet en fibre de carbone et cuir, ainsi qu’une sellerie en cuir de très bon goût. Actuellement, l’entreprise prévoit de vendre 20 exemplaires de cette Alfa Romeo GTelectric. Le prix de base sera fixé à 430.000€ et les premières livraisons devraient être effectuées dans le courant de l’année 2022.