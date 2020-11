La future Mercedes-AMG S 63 avec 700 chevaux et plug-in hybride ?

Mercedes-AMG va refaçonner sa gamme dans le courant des prochaines années afin de réduire son empreinte CO2, suite aux nouvelles normes européennes. D’ici l’an prochain, le constructeur devrait ainsi nous dévoiler sa nouvelle S 63, basée sur la dernière version du vaisseau amiral de Mercedes.

Sans grande surprise, celle-ci sera hybride, comme les premiers prototypes aperçus le confirment. Visuellement, nous pouvons nous attendre à un rendu très proche de celui de la précédente génération. Le kit carrosserie Mercedes-AMG se chargera de lui élargir les ailes, de lui intégrer une nouvelle calandre et ses habituelles quadruples sorties d’échappements. C’est principalement à l’intérieur que l’évolution se ressentira, avec l’apparition de nouvelles technologies de pointe en matière d’assistances à la conduite et d’info-divertissement.

Côté motorisation, il y a fort à parier pour que Mercedes-AMG conserve son désormais traditionnel V8 4.0l bi-turbo. Celui-ci sera cependant assisté par de l’énergie électrique, fournie par un système plug-in. D’après certaines notes internes obtenues par plusieurs de nos confrères, la berline devrait disposer d’une puissance supérieure à 700 chevaux, avec une autonomie d’environ 50 kilomètres en tout électrique. Assez pour lui permettre de passer les homologations, toujours plus strictes en matière d’émissions de CO2.

Bien entendu, il ne faudra pas monter aussi haut dans la hiérarchie pour s’équiper d’une motorisation hybride sur la nouvelle Classe S. Des versions électrifiées plus abordables et raisonnables sont d’ores et déjà prévues.