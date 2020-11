Vidéo : Son Volkswagen Sharan développe 700 chevaux !

Sur les évènements de « drag races », il est courant de voir débarquer des véhicules improbables. C’est ici le cas avec un Volkswagen Sharan de première génération, d’apparence plutôt banale.

Pourtant, le propriétaire du monospace a opté pour la version VR6 du modèle. Et oui, à cette époque, un VR6 était proposé dans la gamme du modèle. Il s’agissait d’un 2,8l disposant de 174 chevaux. Ce six cylindres a été, dans le cas présent, couplé à un gros turbo et à tout un tas de pièces performance. Grâce à cela, ce Sharan dispose d’une puissance dingue de 700 chevaux.

L’occasion pour la familiale de déposer de nombreuses sportives au départ arrêté. Pour rappel, le VR6 a équipé de nombreux modèles du groupe Volkswagen, et s’est décliné en de nombreuses versions. Il a notamment animé des Audi TT, VW Corrado et bien d’autres modèles.