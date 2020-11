Tesla envisage une compacte pour conquérir l’Europe

Dans sa quête d’expansion, Tesla travaillerait actuellement, selon son dirigeant, sur la création d’une compacte, réservée au marché européen. Selon Musk, un tel modèle devrait permettre à sa marque de mieux s’implanter en Europe, où les consommateurs préfèrent généralement des voitures aux dimensions plus réduites. Il s’agirait également d’un bon moyen de proposer une alternative à la dernière Volkswagen ID.3.

Rappelons qu’en Chine, Tesla proposera prochainement une voiture conçue tout spécialement pour ce marché. Son prix devrait avoisiner les 25.000$.

Actuellement, la gamme Tesla s’articule autour de modèles relativement grands, avec, par exemple, les Model S et Model 3, mesurant respectivement 5 et 4,7 mètres de long. A l’époque, proposer des « grosses » voitures a permis à Tesla de gonfler ses prix, de manière à s’octroyer des marges convenables. A l’heure actuelle, le volume de ventes de Tesla lui permet de lancer des modèles plus abordables, grâce à l’utilisation de plateformes modulaires.

Affaire à suivre !