Vidéo : Volkswagen confronte son ID.3 à la Golf 8 GTI

Avec sa nouvelle ID.3, Volkswagen entend bien se faire une place stratégique sur le segment des compactes électriques. Forte d’une puissance de 200 chevaux, envoyée aux roues arrière, la compacte semble cacher plus d’un tour dans son sac.

Pour le prouver, Volkswagen a tourné une petite vidéo, visant à montrer son accélération face à celle de la dernière Golf 8 GTI. Animée par un quatre en ligne de 2.0l de cylindrée développant 245 chevaux, la sportive thermique abat un 0 à 100 km/h en 6,3 secondes.

Du côté de l’ID.3, le 0 à 100 km/h tourne dans les mêmes environs. Toutefois, comme la vidéo le montre, la mise à disposition instantanée du couple lui permet de prendre l’avantage à la première sollicitation de la pédale de droite. La Golf GTI, profitant d’une moins bonne motricité, devra attendre d’arriver dans sa zone de confort, où elle parviendra finalement à récupérer le retard.

D’ici 2024, VW devrait entamer le lancement d’une gamme électrique sportive, articulée dans un premier temps autour d’une ID.3 R. Selon les premières rumeurs, ce modèle épicé devrait profiter d’une puissance de 300 chevaux et certainement d’une transmission intégrale. Plus tard, Volkswagen lancera également une gamme sportive équipée de deux moteurs, pour des performances encore plus saisissantes.