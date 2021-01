Un écran faisant office de planche de bord pour la Mercedes Classe S électrique (EQS)

Mercedes a décidé d’aller plus loin en terme d’info-divertissement avec sa future EQS, qui n’est autre qu’une variante 100% électrique de la Classe S de dernière génération. Si le constructeur n’en dit pas encore beaucoup à son sujet, son système multimédia a été présenté.

Le système MBUX, inauguré avec la Dernière Classe A, sera ici intégré dans un « Hyperscreen », qui officiera comme planche de bord. Ce dernier disposera donc d’une surface fonctionnelle bien plus grande que celle habituellement réservée au multimédia dans les voitures modernes. L’objectif est de permettre au passager d’être également impliqué dans la gestion du véhicule.

Sur base 100% tactile, l’HyperScreen MBUX permettra en effet d’afficher des données dans le combiné d’instruments, dans l’espace prévu pour le système multimédia et aussi au niveau du passager, qui dispose également d’une zone interactive. Son contenu peut être personnalisé jusqu’à sept profils. Cependant, les fonctions de divertissement de l’écran passager ne sont disponibles que pendant le voyage dans le cadre des réglementations légales spécifiques au pays. Si le siège passager n’est pas occupé, l’écran se mue en pièce décorative numérique. Dans ce cas, des étoiles animées (motif Mercedes-Benz) s’affichent.

Afin de transmettre une qualité d’image de haut standing, la dalle repose sur une technologie OLED, souvent utilisées sur nos smartphones. Cela permet, en plus de fournir une excellente résolution d’image, de désactiver les pixels non utilisés, de manière à proposer un rendu du plus bel effet.

Bien entendu, le système complet dispose de spécificités qui seront propres à la EQS. Un tel hyperscreen pourrait toutefois devenir une norme sur les futurs modèles de la marque à l’étoile.