Fiat met à jour sa gamme 500

En 2021, la Fiat 500 recevra quelques modifications, visant à la maintenir au goût du jour visuellement et technologiquement parlant. De cette manière, elle reçoit de nouvelles teintes carrosserie et une restructuration des versions.

Désormais, la 500 d’entrée de gamme devient la 500 Cult. Arborant une nouvelle teinte orange, elle a pour but de mettre en avant son look « pop » avec des configurations « visibles ». Vient ensuite la variante Connect, qui, comme son nom l’indique, s’équipe du dernier système U-Connect, reposant sur un écran tactile de 7 pouces. Elle s’équipe de série de jantes de 15 pouces et d’un volant multi-fonctions. Pour la 500X, cette version Connect inclut des jantes de 16 pouces, des radars de recul et des feux automatiques.

Pour les 500X et 500L, deux nouvelles versions sont proposées : Sport et Cross. La version Sport reprend naturellement la base Connect avec le système multimédia, mais s’équipe au passage de jantes spécifiques de 16 pouces, de la climatisation automatique, des sièges chauffants et d’une teinte satinée. La version Cross, avec son look de crossover, reçoit des boucliers adaptés et une sellerie cuir.

Du côté des motorisations, la gamme se réduit pour contenter les normes Euro-6d-Final. La 500 est équipée de moteurs hybrides de 70 ch et de 1,2 69 ch, dont les commandes débuteront à la mi-janvier 2021.

La gamme de moteurs de la 500X comprend deux groupes motopropulseurs à essence – les modèles Firefly 1,0 litre 120 ch et 1,3 litre 150 ch – et deux moteurs diesel Multijet 1,3 litre 95 ch et 1,6 130 ch.

La 500L est disponible avec des moteurs à essence de 1,4 litre de 95 ch et un Multijet de 1,3 de 95 ch.