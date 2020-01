Fiat met à jour les différentes versions de la Tipo

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

Fiat vient de dévoiler le face-lift de mi-carrière des différentes variantes de sa Tipo. L’occasion pour elle de se doter de quelques améliorations esthétiques, sécuritaires et technologiques.

La gamme se dote d’une variante S-Design, offrant à la compacte un look plus agressif, agrémenté par des jantes de 18 pouces, un toit et des rétroviseurs noirs. En parallèle, le constructeur propose des packs plus intéressants d’un point de vue financier. En entrée de gamme, la version Mirror s’équipe des vitres teintées à l’arrière, des radars de recul et de la climatisation automatique. Vient ensuite la variante Street, qui reçoit un intérieur plus soigné et le système UConnect, relié à un écran tactile de 5 pouces.

La version la plus luxueuse, Lounge, s’équipe en plus des feux xénon et du pack de sécurité. Côté motorisation, rien de neuf à signaler. Les prix de cette nouvelle Tipo sera annoncé dans les semaines à venir.