Mercedes présente son EQA

Mercedes continue d’étendre sa gamme électrique en dévoilant aujourd’hui son EQA, un SUV compact d’entrée de gamme 100% électrique. Comme son nom l’indique, il s’agit de la variante électrique du GLA, dont il a récupéré la plateforme.

De cette manière, l’EQA partage les mêmes technologies que les dernières Classe A et autres modèles exploitant cette base. En entrée de gamme et pour sa sortie, nous retrouvons l’EQA 250, disposant de 140 kW et d’une autonomie de 486 kilomètres selon les données NEDC. La batterie lithium-ion à deux niveaux est logée comme élément structurel dans le soubassement du véhicule et possède une valeur énergétique de 66,5 kWh. Afin d’offrir un niveau d’insonorité de haut niveau, Mercedes confirme avoir injecté beaucoup de ressources dans ses nouveaux moteurs et la conception du châssis, dans le but de réduire au maximum les bruits de roulements à bord.

Visuellement, cet EQA récupère en gros le design du GLA, en s’équipant néanmoins d’une face avant intégrant une calandre pleine et une signature lumineuse spécifique. A son bord, l’architecture se calque en tous points sur celle du GLA. On retrouve donc un intérieur très bien conçu et prêt à recevoir l’interface MBUX, gérée via le double écran, désormais habituel dans les habitacles des modèles de la marque à l’étoile.

Pour faciliter la recharge, le constructeur a intégré un service Mercedes me Charge, permettant aux possesseurs d’une Mercedes électrique de recharger leur véhicule dans de nombreuses enseignes, via un seul abonnement. En Europe, cela permet de comptabiliser environ 450.000 points de recharge.

En Belgique, l’EQA débutera à partir de 52.756€ TTC. Son arrivée dans les concessions est d’ores et déjà prévue pour le printemps 2021.