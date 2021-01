Brabus gonfle la Mercedes-AMG A45 S à 450 chevaux !

Sans surprise, Brabus vient de dévoiler sa B45 S. Non non, il ne s’agit pas d’une version boostée de la Classe B, mais bien d’une variante encore plus radicale de la dernière A45 S. Eb plus d’un kit carrosserie relativement discret, accompagné de jantes spécifiques et de quelques inserts en fibre de carbone, la hot hatch voit son quatre cylindres en ligne gagner quelques chevaux.

En effet, le quatre cylindres 2.0l passe ici de 421 chevaux à 450 équidés, avec un couple de 550 Nm, tout en respectant les normes TUV. L’autre bonne nouvelle est que le partenariat avec Mercedes-AMG permet à Brabus de fournir une garantie de 100.000 kilomètres ou trois ans avec le véhicule.

Sur le papier, la B45 S peut donc réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 3,7 secondes. Ce score incroyable pour une compacte est en partie dû à sa transmission intégrale ultra efficace.

En dehors de cette optimisation mécanique, l’A45 S améliorée reçoit une suspension rabaissée de 30mm. A l’intérieur, toutefois, « l’ambiance » Brabus est bien moins perceptible; modèle d’entrée de gamme oblige.