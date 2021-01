Intérieur totalement revu pour la nouvelle Tesla Model S

Tesla a profité de l’arrivée d’un nouveau face-lift de sa Model S pour en repenser totalement l’habitacle.

La berline reçoit ainsi une planche de bord complètement revue et principalement caractérisée par le passage du système multimédia en paysage, via une dalle de 17,7 pouces. Si peu d’informations sont encore connues, tout le système devrait être revu, avec une interface actualisée. L’autre grosse nouveauté concerne le volant, se délestant de la partie supérieure de la couronne. Cela laisse ainsi plus de visibilité au combiné d’instruments 100% digital.

Les passagers arrière disposent dorénavant d’un écran de 8 pouces, placé sous la console centrale, entre les deux sièges avant. Il intègrera très certainement une grande partie des fonctions disponibles à l’avant, ainsi que des jeux-vidéo.

Cette nouvelle Model S sera proposée en trois déclinaisons : Grande Autonomie, Plaid et Plaid+. La version d’entrée de gamme disposera d’une autonomie d’environ 663 kilomètres et sera capable de réaliser le 0 à 100 km/h en 3,2 secondes. La version plaid affichera pour sa part une puissance totale de 1020 chevaux et une autonomie de 628 kilomètres. Viendra ensuite la Plaid+, annoncée à plus de 1100 chevaux, le tout avec une autonomie de 840 kilomètres. Dans son cas, le 0 à 100 km/h sera réalisé en moins de 2,1 secondes.