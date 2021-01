La future Mercedes-AMG C53 avec un quatre cylindres

D’ici quelques mois, Mercedes présentera sa nouvelle Classe C, qui reposera sur une nouvelle plateforme. Sans grande surprise, le modèle devra se passer de V8 et de six cylindres pour permettre au fabricant de respecter les nouvelles normes européennes en matière de pollution.

Récemment, un vidéaste a pu capturer quelques images de la berline, s’affichant sous sa version 53 AMG. Cette dernière sera animée par un quatre en ligne issu de la Mercedes-AMG A45S. Il devrait développer une puissance d’environ 415 chevaux. En parallèle à cette info, nous avons eu vent de notre côté qu’une version à six cylindres serait malgré tout prévue pour la C 53. Elle devrait toutefois être vouée à l’export, pour les USA et l’Asie.

Bien entendu, la nouvelle Classe C recevra toujours sa version 63. Après les V8 atmosphériques et les V8 bi-turbo, le modèle s’équipera du même quatre en ligne que la Classe A. Il devrait toutefois être assisté par un système hybride, qui lui permettra très certainement de dépasser les 500 chevaux.

C’est finalement au niveau des motorisations grand public qu’il devrait y avoir le moins de changement. La gamme recevra toujours des blocs thermiques essence/diesel déclinés en de multiples niveaux de puissance. Bien entendu, l’offre hybride (diesel et essence) sera également renforcée.