Nouvelle DS 4 : Entre SUV et compacte

Dans l’optique de séduire un plus grand nombre de clients, DS a lancé aujourd’hui sa DS 4, pouvant être considérée autant comme une compacte que comme un SUV. Tout en bénéficiant du look dynamique d’une compacte et d’une hauteur de caisse intermédiaire, cette DS 4 se veut être très imposante, à la façon d’un SUV.

Ce rendu assez particulier est rendu possible par l’adoption d’une face avant très volumineuse, couplée à des roues (de série) de 19, voire 20 pouces selon les versions. Les bas de caisse contrastants viennent renforcer son aspect de SUV. À l’arrière, le pavillon s’étire pour descendre très bas sur une lunette arrière particulièrement inclinée, qui reçoit une sérigraphie en émail.

Cette nouvelle DS4 repose sur la plateforme EMP2 du groupe PSA, tout en intégrant près de 70% de nouvelles pièces spécifiques au modèle. Sans surprise, cela lui permet d’être proposée d’entrée de jeu avec une motorisation hybride de 225 chevaux et 50 kilomètres d’autonomie en tout électrique. L’offre inclut naturellement des blocs essence de 130, 180 et 225 chevaux et une motorisation diesel de 180 équidés. Dans tous les cas, la boîte automatique à huit rapports est fournie de série.

D’après le communiqué, la DS 4 profite de réglages châssis ayant pour but de mettre en avant ses prestations dynamiques. Elle se dote aussi de la technologie de caméra pour la suspension, permettant à la voiture de scanner la route, de manière à adapter la suspension à la surface en temps réel.

A son bord, nous retrouvons un ensemble très luxueux et épuré. On y trouve par exemple des finitions en bois ou en peau de poisson (oui oui). Comme les images en attestent, les aérateurs de la climatisation sont rendus invisibles grâce à une nouvelle technologie. Enfin, la plupart des boutons ont été délaissés et déplacés dans le système multimédia, de manière à simplifier la planche de bord au maximum.

L’arrivée de la nouvelle DS 4 dans les concessions est prévue pour la fin de cette année.