Citroën C5 X : Entre break et SUV

Mise à la retraite en 2017, il aura fallu attendre près de quatre années pour voir arriver la troisième génération de la Citroën C5. Elle nous revient aujourd’hui avec une nouvelle appellation « C5 X ». Mais que cache réellement cette nouvelle lettre ?

Aux yeux du grand public, la lettre « X » dans la dénomination d’un véhicule est souvent associée au SUV. Il faut dire que pour se permettre de revenir en force sur le segment D, Citroën a dû user de compromis pour tenter d’assurer les ventes, sur un segment qui ne rencontre plus le même succès depuis l’arrivée massive des SUV, et ce sur tous les segments. Pour cela, le constructeur français a décidé d’axer le développement de sa nouvelle C5 sur la polyvalence, tant au niveau visuel qu’au niveau des prestations.

Cette nouvelle C5 X s’affiche donc sous des airs de break sur-élevé, façon Audi A6 Allroad et Volvo V60 CrossCountry. Malgré les impressions, le format reste plus en moins identique à celui de la précédente génération du modèle, avec 4.805mm de long, 1.865mm de large et 1.485mm de haut. Disposant d’un empattement de 2,78 mètres, elle offre une habitabilité correcte, ainsi qu’un espace de stockage compris entre 545 et 1640 litres. « Correcte » car malgré la prise de quelques centimètres, certaines rivales comme la Renault Talisman ou la Skoda Superb proposent plus d’espace aux occupants.

La C5 X emploie les meilleurs matériaux pour offrir une très bonne isolation phonique. Equipée de vitres feuilletées, elle reçoit aussi une suspension à butées hydrauliques progressives, reconnue pour son toucher de route moelleux.

A son bord, les passagers sont plongés dans un habitacle très bien fini et mariant avec élégance cuirs, bois et plastiques moussés. Naturellement, le porte étendard de la gamme est proposé avec de nombreuses technologies, allant de l’affichage tête haute à un système multimédia reposant sur une dalle LED de 12 pouces. Ce dernier profite d’un tout nouveau logiciel, offrant plus de possibilités de personnalisation, ainsi qu’un outil de reconnaissance vocale, officiant en tant qu’assistant personnel. Via les options, il reste bien entendu possible d’opter pour un détecteur d’angles morts, une détection des dangers en marche arrière et une vision 360 degrés pour les manoeuvres.

Pour son lancement, la nouvelle Citroën C5 X sera proposée avec deux motorisations. L’une sera hybride rechargeable et l’autre ne fonctionnera qu’à l’essence. Dans les deux cas, l’architecture ne propose que la transmission automatique. Il faudra encore patienter quelques semaines pour connaitre le détail de ces premières motorisations.

Au niveau du tarif, la C5 X sera proposée en automne pour un prix de base d’environ 30.000€.