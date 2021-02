Barracuda et Urban Motors s’occupent de l’esthétique de la Volkswagen Golf 8 GTE

Barracuda et Urban Motors ont dévolié un petit kit bien sympathique pour la dernière Golf 8 dans sa version GTE. Il s’agit pour rappel de la version plug-in hybride de la Golf GTI. Elle embarque un plus petit moteur que dans cette dernière, mais il est ici couplé à un bloc électrique, de façon à proposer la même puissance, soit 242 chevaux, pour un couple de 400 Nm.

Pour le coup, le préparateur n’a pas touché au moteur. Il s’est concentré uniquement sur l’ajout de nouvelles pièces visant à rendre la compacte plus attrayante visuellement.

De cette manière, elle a reçu de nouvelles jantes de 20 pouces, chaussées avec les excellents Continental Sport Contact 6 en 235/35. Le reste du kit s’articule autour de l’installation d’une suspension KW permettant de réduire la hauteur de caisse de 45mm, pour un look plus sportif et de meilleures prestations en conduite soutenue.

Pour rappel, la Golf GTE est animée par un quatre cylindres TSI de 1,4l de cylindrée. Il est associé à une transmission automatique et à un moteur électrique, affichant une puissance totale de 242 chevaux et 400 Nm. De quoi lui permettre d’abattre le 0 à 100 km/h en 6,7 secondes.