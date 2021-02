Une version plus puissante en approche pour la Volkswagen Golf 8 R !

D’après une photo prise dans le manuel d’utilisation de la nouvelle Volkswagen Golf R, le constructeur a préparé une autre version de la compacte survitaminée, plus puissante. Si le modèle de base dispose déjà de 320 chevaux et d’une transmission intégrale lui permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en 4,7 secondes, une autre variante, apparemment nommée « Golf R Plus », devrait faire prochainement son apparition.

Toujours selon les informations affichées, elle disposera du même bloc moteur, gonflé à une puissance de 329 chevaux et 420 Nm de couple. Cela lui permettra d’afficher des performances en progression et d’aligner sa stratégie sur BMW et Mercedes, qui proposent par exemple des versions M/Competition et des A45/A45 S.

Pour rappel, en Belgique, la Golf 8 R débute à un prix de 51.535€. Ce prix peut toutefois rapidement grimper en lui ajoutant quelques options, telles que le pack R-Performance, les feux LED IQ ou le contrôle dynamique du châssis.

Avec l’annonce très récente du Cupra Formentor VZ5, certains pensent également que Volkswagen prépare une Golf R animée par un cinq cylindres Audi, sous la forme d’une édition spéciale. Affaire à suivre !