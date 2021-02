Saint-Valentin : Il offre une Bugatti Chiron Sport 100% personnalisée à son épouse

Un mari a visiblement fait sans compter pour surprendre son épouse lors de la Saint-Valentin, en lui offrant une Bugatti Chiron totalement personnalisée. Un véritable coup de pub au passage pour Bugatti, qui prend soin de rappeler que chaque exemplaire de l’hypercar est unique.

Vous vous en doutez : en franchissant les portes d’une concession Bugatti, la configuration de l’hypercar ne s’effectue pas en une heure, comme pour l’achat de votre véhicule de tous les jours. Positionné au summum du luxe automobile, le constructeur est effectivement en mesure de réaliser à la plupart des envies et caprices de sa riche clientèle.

Pour répondre à l’exigence du client qui souhaitait que le véhicule conçu soit de couleur blanche et ait une teinte rosée particulière, le bureau d’étude a proposé la couleur « blanc mat » ainsi que la couleur « rosé soyeux » une nouvelle teinte spécialement conçue pour ce véhicule. Ce « rosé soyeux » est également présent sur les roues. Et on retrouve également cette teinte à l’intérieur du véhicule.

L’habitacle de cette Chiron Sport se distingue par l’association du cuir et d’Alcantara dans une teinte « gris rafale », avec le nom « Alice » brodé sur l’appui-tête des sièges. Le fil de couleur « rosé soyeux » utilisé pour ces deux broderies, a été spécialement créé pour le modèle. On retrouve également l’inscription « Alice » en aluminium et « rosé soyeux », sur les seuils de portes.

La vente de cet engin, réalisée par H.R. OWen, à Londres, s’est effectuée en plusieurs temps. Lors d’une première visite dans les locaux du distributeur, le client a pu faire connaitre ses besoins très spécifiques de manière globale. Afin de pousser la chose encore plus loin, un voyage à Molsheim a ensuite été organisé afin de lui permettre de faire part de son projet au bureau d’étude en charge de la création du modèle.

La Chiron Sport est actuellement produite dans l’Atelier de Molsheim pour un prix unitaire de 2,65 millions d’euros. Elle est pour rappel animée par un W16 de 8l de cylindrée, développant 1500 chevaux et un couple titanesque de 1600 Nm. Elle est en outre capable d’abattre un 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et d’effectuer le 0-400-0 km/h en 41,96 secondes.