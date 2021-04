Une rare Bugatti Chiron Pur Sport impliquée dans une collision « mineure » aux USA

Il y a quelques jours, un accrochage est survenu entre une Bugatti Chiron Pur Sport et une Toyota. Limitée à 60 exemplaires, cette Bugatti Chiron est commercialisée aux Etats-Unis pour un prix avoisinant les 4 millions de dollars. Autant dire qu’avec de tels budgets en jeu, le constat doit être relu minutieusement.

Apparue sur la toile via plusieurs photos et une courte vidéo, la scène a rapidement fait le « buzz », au vu de la rareté de l’engin. Selon le témoin, il s’agit en réalité d’une voiture de démonstration actuellement possédée par Bugatti St. Louis. Elle serait entre autres prêtée à des journalistes triés sur le volet et à quelques clients potentiels. Sans en savoir plus à ce sujet, le conducteur du bolide français a apparemment percuté l’arrière de la Toyota, l’envoyant dans le décor. Bien qu’aucun blessé n’est à déplorer, la police est intervenue pour constater l’accident.

Si les photos montrent une voiture plutôt bien épargnée par la collision, la face avant en fibre de carbone a été sérieusement endommagée. A priori, un montant de 200.000 dollars de frais de réparations serait actuellement évoqué. Du côté de la Toyota, seul le pare-chocs arrière semble avoir été abîmé.

Pour rappel, la Bugatti Chiron Pur Sport est la version la plus radicale du coupé à l’heure actuelle. En plus d’être allégée de 50kg, elle profite d’une optimisation aérodynamique et d’une boîte de vitesses également améliorée. Son W16 de 8 litres de cylindrée développe 1500 chevaux pour un couple de 1600 Nm. Elle est ainsi en mesure d’abattre le 0 à 100 km/h en 2,3 secondes.