Voici le 300ème exemplaire produit de la Bugatti Chiron

Depuis 2016, Bugatti produit sa Chiron, au travers de « nombreuses » éditions, toutes plus désirables les unes que les autres. Il y a quelques jours, le constructeur, basé à Molsheim, a terminé la production du 300ème exemplaire.

Cette 300ème Chiron a été assemblée pour un client habitué de la marque. Personnalisée dans les moindres détails, elle s’affiche sous sa version Pur Sport, embellie d’un magnifique noir « Nocturne » et de nombreuses pièces en fibre de carbone. L’extérieur totalise ainsi pas moins de quatre déclinaisons de noir, pour un effet saisissant.

Pour l’intérieur, le client a opté pour la finition « Pur Sport Interior Package », dotée d’une sellerie noire mélangeant Alcantara et cuir. Toutes les coutures ont pour leur part été réalisées avec un « gris rafale ».

Pour rappel, la Bugatti Chiron Pur Sport est annoncée comme la version la plus dynamique du coupé. Son W16 8.0l développe une puissance folle de 1500 chevaux et un couple de 1600 Nm. Le régime moteur de cette version a été poussé à 6900 tours/minute et la boîte de vitesses a été reprogrammée pour offrir des passages plus rapides d’environ 15%. Sur le papier, cela lui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 2,3 secondes. L’exercice du 0 à 300 km/h est pour sa part réalisé en moins de 12 secondes. Cette version ne sera proposée qu’à 60 unités pour le marché international. Le prix unitaire de ce bolide, hors options, est fixé à trois millions d’euros, hors taxes. Bugatti précise que la plupart des exemplaires prévus sont déjà réservés.