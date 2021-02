Bientôt une citadine Mercedes-Benz sous la Classe A ?

Si Mercedes a construit sa réputation autour de modèles luxueux et haut de gamme, ce sont les modèles d’entrée et de milieu de gamme qui assurent le gros des volumes de vente à l’heure actuelle. Dans cette optique, le constructeur chercherait actuellement à mettre au point une citadine, dans le but de diminuer le prix du « ticket d’entrée » de sa gamme.

Cette rumeur, provenant d’Auto Bild, semble en effet confirmer le fait que Mercedes étudie la possibilité de lancer une citadine dès l’an prochain, dans le but de proposer une voiture compacte sur le segment premium. Elle pourrait d’ailleurs s’appeler « A City », en reprenant la plateforme de la Classe A, offrant de nombreuses possibilités en matière de développement.

Malgré tout, le segment des citadines semble être de plus en plus délaissé par les constructeurs généralistes, se concentrant désormais sur les crossovers. Reste à voir si une rentabilité pourra être trouvée par la marque à l’étoile au travers d’un tel projet. Pour cela, certains pensent également la mise en place d’un nouveau partenariat spécifique avec Renault, qui jouit toujours d’un franc succès dans le domaine des citadines et des compactes.

Affaire à suivre !