Mercedes Classe C : Dans la lignée de la Classe S !

Comme annoncé la semaine dernière, Mercedes-Benz vient de présenter la nouvelle génération de sa Classe C, récupérant déjà de nombreuses technologies introduites sur la S, présentée il y a quelques mois. Sans avoir été bouleversée visuellement, cette nouvelle C s’affiche sous un design plus épuré et dynamique, que ce soit au niveau des variantes berline ou break.

Elle reçoit notamment de nouveaux feux LED, des boucliers revisités et des feux arrière plus fins. Avec une longueur de 4 751 mm et une largeur de 1 820 mm, berline et break font nettement mieux que leurs prédécesseurs. L’empattement a été allongé de 25 mm à 2 865 mm. Les passagers avant comme les passagers arrière profitent des dimensions extérieures en hausse. Malgré la prise de taille, le cX des deux modèles reste identique à celui des précédentes versions.

Le volume du coffre a augmenté de 45 litres à 360 litres par rapport au modèle précédent. Sièges arrière rabattus, le volume passe même à 1 375 litres (plus 40 litres) à bord du break.

Suspension pneumatique de série

A l’instar de la Classe S, la C est livrée de série avec une suspension pneumatique pilotée sur l’essieu arrière, garantissant un net gain de confort pour tous les occupants. Pour les personnes désireuses de gagner en maniabilité, il est aussi possible d’opter pour le système à quatre roues directrices, permettant de réduire de 43 centimètres le rayon de braquage, soit 10,64 mètres.

Pour son lancement, la nouvelle Mercedes Classe C arrive sur le marché avec de nombreuses motorisations, qui seront complétées avec des versions Mercedes-AMG dans le courant des mois à venir. En entrée de gamme, nous retrouvons la C 180, animée par un quatre en ligne de 1,5l de cylindrée, développant 125 chevaux et 250 Nm de couple. Ce même bloc est également proposé avec une puissance remontée à 150 équidés (C200). Sur la C 200, il peut aussi être associé à une transmission intégrale 4Matic. Viennent ensuite les C 300 et C 300 4Matic, toutes deux animées par un 2.0l de 190 chevaux et 400 Nm. La boîte automatique est ici fournie de série sur toutes les motorisations.

En diesel, Mercedes propose les C220d et C300d, développant respectivement 147 et 195 chevaux.

Par la suite, le constructeur à l’étoile lancera plusieurs motorisations hybrides dotées d’une toute nouvelle technologie de batterie, qui permettra d’atteindre une centaine de kilomètres en mode tout électrique.

Un intérieur calqué sur la Classe S

Avec sa dernière Classe S, Mercedes a déjà rompu la « courte » tradition des doubles écrans, qui équipent encore les Classe E et A (entre autres). Toute la console centrale se vide de ses boutons, qui sont désormais déportés dans un écran tactile placé dans la continuité de la console centrale. Le volant à commandes tactiles est lui aussi issu de la limousine.

La nouvelle Mercedes Classe C débarquera sur nos routes dans le courant de l’été 2021.