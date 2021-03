Mercedes-AMG : La GT 73 hybride ne se cache (presque) plus !

Si la nouvelle Mercedes-AMG C 63 devra faire sans V8, ce n’est pas le cas de certains autres modèles, qui profiteront encore du V8 4.0l, sous forme 100% thermique ou plug-in hybride. La GT 4 Portes 73 S sera donc la première Mercedes-AMG de « grande » série à recevoir une motorisation plug-in hybride typée performance.

En effet, le V8 4.0l bi-turbo développant déjà 639 chevaux dans la GT 63 S, profitera ici d’un net gain de puissance grâce à l’installation d’un moteur électrique. Si le constructeur n’a pas encore annoncé de chiffres, l’ensemble devrait être en mesure d’afficher une puissance supérieure à 700 chevaux; de façon à détrôner la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid (notre essai ici) avec ses 680 équidés.

Présentée aux côtés de la nouvelle F1 de l’écurie Mercedes-AMG, la GT 73 est à première vue reconnaissable avec son écusson apposé sur les ailes, indiquant « V8 bi-turbo E-Performance ».

Malheureusement, pour les modèles plus accessibles, le V8 (et le V6) disparaitra progressivement au profit de motorisations downsizées et électrifiées. Par exemple, la future C 63 (reste à voir si elle conservera cette appellation) s’équipera du même bloc que la A 45 S; un quatre en ligne capable de développer jusqu’à 421 chevaux. Il sera ici assisté par une motorisation électrique afin d’être en mesure de sortir plus de 500 chevaux. Ces changements radicaux sont naturellement dûs aux exigences de l’Europe en matière d’émissions polluantes sur les véhicules thermiques.