Mercedes-AMG finalise le développement de sa nouvelle SL

Mercedes boucle actuellement les derniers tests dynamiques en conditions extrêmes avec sa nouvelle SL, qui sera dévoilée dans le courant des prochains mois. Avec un développement en partie confié à Mercedes-AMG, qui a utilisé sa GT comme feuille de route, la future SL devrait permettre d’offrir le meilleur des deux mondes entre la GT Coupé et le modèle à quatre portes. Rappelons qu’avec l’arrêt de production de la Classe S Coupé sur sa nouvelle génération, elle devrait reprendre son flambeau sur le segment. On peut donc s’attendre à un très haut niveau de raffinement et de technologie embarquée.

Avec une architecture à 2+2 places, le roadster devrait profiter d’un châssis bien plus affuté que celui de la précédente version. Elle sera au passage la première SL a être en mesure d’embarquer une transmission intégrale 4Matic+, équipant déjà quelques modèles de la division AMG. Alors que la gamme débutera avec une dénomination « SL 300 », probablement animée par un six cylindres, des versions plus sensationnelles sont aussi au programme.

Si la version 65, avec son V12, ne sera pas reconduite, certains évoquent déjà la possibilité de voir arriver une variante AMG 73, qui sera plus prochainement mise en place sur la GT 4 portes, avec une motorisation hybride qui pourrait dépasser les 800 chevaux. Cette piste semble probable, à une époque où les constructeurs mettent tout en oeuvre pour réduire leurs émissions de C02, afin de répondre aux nouvelles exigences européennes en matière d’émissions polluantes.