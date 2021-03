Une Mercedes-AMG C 63 Black Series mise en vente avec 120 kilomètres au compteur

En plus de n’avoir été produite qu’à 649 exemplaires, la Mercedes C 63 Black Series (204) dispose du dernier V8 atmosphérique proposé par le constructeur. Avec une cylindrée de 6,2l, il développe ici une puissance de 517 chevaux et 620 Nm de couple, le tout étant envoyé aux roues arrière via une boîte automatique à sept rapports. En terme de performances, le coupé est ainsi en mesure d’abattre le 0 à 100 km/h en 4,2 secondes.

En plus de son moteur survitaminé, la C 63 Black Series se distinguait d’une C 63 classique par une approche ultra-sportive, caractérisée par l’apparition d’inserts en fibre de carbone, d’un imposant aileron et de jantes spécifiques. A son bord, l’intérieur se dote de sièges baquet et d’une sellerie mêlant du cuir à de l’Alcantara.

A une époque où la future C 63 troquera un V8 4.0l pour un quatre cylindres électrifié, la cote de ce genre d’engins ne pourra que grimper. Justement; un exemplaire est apparu sur internet, dans une annonce de vente. Avec 120 kilomètres au compteur et un seul propriétaire localisé en Suisse, l’engin a été annoncé à un prix de 194.401€ TTC. Rappelons que lors de sa sortie, la C63 Black Series pouvait s’acquérir neuve à un prix d’environ 130.000€.

Bien entendu, vu le kilométrage et les conditions de stockage de l’engin, inutile de préciser qu’il est présenté dans un état show-room. De plus, il embarque la totalité du catalogue d’options. Parmi celles-ci, nous retrouvons entre autres le système keyless, la caméra de recul, les capteurs de pluie et d’angles morts, ou encore le gros réservoir de carburant.

L’annonce en question est visible ici.