Afin de faciliter la distinction de la gamme Volkswagen thermique des nouveaux modèles électriques, Volkswagen USA pourrait lancer sa gamme ID sous le couvert d’une nouvelle sous-marque, finement nommée Voltswagen.

En se fiant à des informations publiées par nos confrères d’Automotive News, CNBC et USA Today, cette nouvelle serait plus que sérieuse, bien que spécifique au marché américain. Au vu du planning de nouveautés 100% électriques prévues pour ces prochains mois et années, l’objectif de la création d’un tel nom serait de démontrer l’engagement de la marque allemande dans la mobilité électrique.

Actuellement, la gamme ID électrique de Volkswagen compte deux modèles : les ID.3 et ID.4. Tous les deux conçus sur la plateforme MEB, il seront prochainement rejoints par de nouveaux modèles qui permettront au constructeur de satisfaire une clientèle bien plus large. Volkswagen travaille également sur des modèles plus spéciaux, pour contenter des marchés de niche. Une ID.3 cabriolet est par exemple envisagée.

Alors, simple poisson d’avril en avance ou pas ?