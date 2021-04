Volkswagen dévoilera la Polo restylée le 22 avril

Alors que Seat vient tout juste de mettre à jour son Ibiza, plus connectée que jamais, Volkswagen s’apprête à lancer sa nouvelle Polo sur le marché. Contrairement à la citadine espagnole, qui n’évolue pas visuellement, cette nouvelle Polo introduira une nouvelle signature lumineuse, avec une bande LED de feu de jour directement intégrée dans la calandre. On peut également parier sur l’arrivée de nouveaux boucliers et de l’ajout de quelques teintes au catalogue.

Bien entendu, ce face-lift devra surtout permettre à la polo de s’équiper d’un nouveau système multimédia et de quelques assistances de conduite. En se fiant aux nouveautés présentées sur l’Ibiza, nous pouvons donc nous attendre à une refonte complète de la planche de bord et à l’apparition d’un nouvel écran, qui pourrait se rapprocher de celui de la Golf 8. Il introduira de nouvelles fonctions connectées ainsi qu’un assistant virtuel.

Du côté des motorisations, Volkswagen devrait conserver un line-up semblable à celui proposé actuellement. De quoi lui permettre de terminer sagement sa carrière avant l’arrivée d’une nouvelle génération qui mettra probablement plus l’électricité en avant.