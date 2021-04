Volkswagen Polo : Une face avant plus agressive et quelques évolutions technologiques

En attendant l’arrivée d’une nouvelle génération, Volkswagen présente aujourd’hui le face-lift de mi-carrière de sa Polo. Elle évolue avec une nouvelle face avant intégrant des optiques IQ.Light LED dotées d’une signature revue et se prolongeant dans un faisceau logé dans la calandre. A l’arrière, les feux s’agrandissent et viennent reprendre un design semblable à ceux de sa grande soeur, la Golf 8.

Ce face-lift permet surtout à la Polo de voir son équipement de base évoluer. Désormais, le modèle s’équipe d’entrée de jeu de feux LED, d’un cockpit virtuel, du volant multi-fonctions et d’un système multimédia. Elle profite également de l’occasion pour s’équiper d’un système de conduite autonome de niveau 2, capable de croiser les infos du régulateur de vitesse adaptatif avec l’assistant de maintien de voies. Le système multimédia, décliné en quatre versions et reposant sur des écrans allant de 6,5 à 9,2 pouces, peut offrir de nouveaux services via le système « WeConnect » de la marque. Il suffit dès lors de connecter la voiture à son application smartphone pour profiter de nombreux services connectés.

Comme pour la Golf, le cockpit virtuel devient désormais un standard sur la Polo. Proposé de base avec un écran de 8 pouces, les amateurs de technologie pourront opter en option pour un autre système plus puissant et réactif, intégré dans une dalle de 10,25 pouces.

Du côté des assistances de conduite, Volkswagen a intégré un bon nombre de nouveautés pour rendre sa citadine plus sécurisée. Elle embarque entre autres un détecteur de fatigue, un système de freinage anti-collisions actif ou encore un capteur capable de tendre les ceintures de sécurité en cas de détection d’un danger. Lors de grosses pertes d’adhérence, ce système peut même aller jusqu’à fermer les fenêtres en prévention d’un accident.

Si les tarifs de cette nouvelle polo ne sont pas encore connus, une montée du prix de base sera très certainement inévitable. Actuellement, une Polo de base s’achète à un prix de 18.240€ en Belgique.