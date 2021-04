Volkswagen Talagon : Un SUV de 5,15m pour la Chine

Pour sa clientèle chinoise, Volkswagen a présenté un nouveau SUV reposant sur la plateforme de la Golf. Avec ses 5,15 mètres de long, ses deux mètres de large et son mètre 79 de haut, il ne joue toutefois pas dans la même cour que la Golf.

Ce nouvel SUV, baptisé Talagon, aura pour but de proposer une offre haut de gamme aux clients chinois désireux d’opter pour un grand SUV disposant de six, voire sept places à son bord. Complètement à l’opposé de ce à quoi VW nous habitue en Europe, ce gros mastodonte n’est proposé qu’avec une motorisation unique, articulée autour d’un V6 2,5l turbo-compressé délivrant 295 chevaux et 500 Nm de couple.

Profitant d’une transmission intégrale, le Talagon est naturellement livré de série avec une boîte de vitesses DSG à sept rapports. A l’intérieur, il profite d’une planche de bord intégrant un éclairage LED 3D placé sous la garniture. L’architecture globale vient en toute logique se calquer sur celle de la Golf 8. On y trouve donc un nouveau système multimédia, un combiné d’instruments digital et toutes les dernières nouveautés technologiques de Volkswagen.

Comme indiqué en début d’article, Volkswagen n’a pas souhaité exploiter la plateforme du Touareg pour son SUV haut de gamme. Le constructeur a préféré opter pour la plateforme MQB EVO de la Golf, offrant visiblement un très grand potentiel.