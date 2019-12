Vidéo : L’Audi R8 V8 affronte la nouvelle TT S sur une série d’accélérations et de freinages

La première génération de l’Audi R8 s’est déclinée, en plus du V10, en une variante dotée d’un V8 de 4,2l de cylindrée, récupéré sur l’Audi RS4. Celui-ci développe une puissance de 422 chevaux, distribués sur les quatre roues via le système Quattro. Cette version pouvait encore être configurée avec une boîte mécanique, à l’instar du modèle essayé dans la vidéo.

Afin de tester les performances du coupé, inauguré en 2007, la chaîne YouTube a décidé de la confronter à la nouvelle Audi TT S 2020, animée quant à elle par un quatre cylindres en ligne de 2,0l de cylindrée, proposant une puissance de 306 chevaux, également communiquée aux quatre roues. Cette version est quant à elle uniquement proposée en boîte S Tronic.

Dans cette vidéo, nous pouvons donc voir un comparatif effectué en plusieurs étapes et axé sur une série d’accélérations et de freinages. Au départ arrêté, nous pouvons constater que le « petit » quatre pattes de la TT S ne semble pas avoir trop de mal à suivre la R8, et va même le devancer à partir d’une certaines vitesse. Au départ lancé, c’est pas contre une autre histoire. Le couple du V8 l’emporte, et permet à la R8 de prendre son envol plus facilement.

Succomberez-vous au V8 atmo et au charisme de la R8 ou plutôt au côté passe-partout et efficace de la TT S ?