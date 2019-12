AC Schnitzer revoit la Toyota Supra de fond en comble !

Au vu des affinités liant la BMW Z4 à la Toyota Supra, AC Schnitzer a décidé de préparer la nouvelle sportive nipponne. En plus de profiter d’un body kit très impressionnant, et personnalisable à la carte, le préparateur nous propose une préparation moteur, qui permet de faire évoluer le six en ligne 3.0l, alias B58, de 340 chevaux et 500 Nm à 400 équidés, pour un couple qui culmine à 600 Nm. A noter que la préparation est homologuée et répond donc aux normes Euro 6d-Temp. Ce kit de préparation est « plug-and play » et ne nécessite pas l’installation de nouvelles pièces. Sous le capot, la dernière offre concerne un cache moteur laqué, et reprenant le logo de l’entreprise.

Visuellement, le coupé se distingue du modèle d’origine par l’adaptation de nombreux inserts noirs, d’une lame avant, de rajouts de bas de caisse, ainsi que d’un aileron. Il est également possible d’opter pour une suspension pouvant être rabaissée de 40 mm. Le reste du look peut être agrémenté de jantes AC Schnitzer, déclinées en quatre versions et designs.

A son bord, il est possible d’ajouter un pédalier en aluminium et un système permettant de caler la clé de contact dans l’emplacement du porte gobelet.

Enfin, AC Schnitzer propose deux échappements homologués, qui permettent de rendre la Supra un peu plus criarde, malgré le maintien du filtre à particules, désormais imposé sur tous les véhicules thermiques.