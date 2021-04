La Toyota GR Corolla toujours en préparation

D’ici l’année prochaine, Toyota devrait nous présenter sa nouvelle sportive : la GR Corolla. Selon plusieurs informations obtenues par un média japonais, la compacte devrait profiter du même trois cylindres que sa petite sœur, la GR Yaris. Toutefois, le trois pattes de 1,6l pourrait atteindre la barre des 300 chevaux.

Développant pour rappel 261 chevaux dans la Yaris, ce moteur est associé à une boîte manuelle et à une transmission intégrale, lui permettant d’afficher des performances délirantes. Sur cette GR Corolla, rien ne confirme cependant le maintien des quatre roues motrices.

Selon Car Sensor, à l’origine de la photo ci-dessus et des quelques informations dont nous disposons, elle pourrait se contenter de deux roues motrices pour conserver un rapport qualité/prix correct, et venir attaquer directement les Volkswagen Golf GTI, Hyundai i30 N, Renault Megane RS et autres compactes survitaminées. Lors de l’apparition des premières rumeurs concernant la GR Corolla, un 2.0l hybride boosté était également évoqué…

Outre sa mécanique spécifique, la GR Corolla profitera d’un kit carrosserie tout aussi impressionnant que celui de la Yaris. On constate d’ores et déjà un bouclier avant inspiré de cette dernière, des jantes de 18 pouces, un toit en fibre de carbone et deux entrées d’air dans le capot. Un très gros travail sera également apporté au châssis pour lui permettre d’afficher les meilleures performances possibles.

Affaire à suivre !