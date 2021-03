Quand une Toyota GR Yaris part à la chasse d’une BMW M2 sur le Nürburgring (vidéo)

Une chose est certaine : ne sous-estimez jamais la GR Yaris de Toyota. Malgré son petit moteur survitaminé, la citadine, bien pilotée, se montre redoutable sur circuit. La preuve en est avec cette vidéo dans laquelle nous pouvons suivre un tour embarqué à son bord, derrière une BMW M2 Competition.

Si le niveau de pilotage semble plus élevé du côté du pilote de la nipponne, il est intéressant de constater que la Yaris est en mesure de suivre sans soucis le coupé bavarois dans les enfilades. Probablement équipée d’une boîte DKG et disposant d’un moteur deux fois plus gros, cette dernière reprend cependant toujours suffisamment d’avance dans les portions rapides.

Dans les virages, en revanche, les quatre roues motrices et le poids réduit de la Yaris jouent en sa faveur. Avec son trois cylindres développant près de 270 chevaux et 360 Nm de couple, la petite bombe impressionne. Au vu du nombre de GR Yaris tournant régulièrement sur le tracé allemand, il sera intéressant de voir débarquer les premiers modèles préparés pour la piste.

Pour rappel, de son côté, la BMW M2 Competition embarque le six cylindres en ligne bi-turbo de la M4. Il développe une puissance de 410 chevaux et un couple de 550 Nm.