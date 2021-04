Vidéo : La Toyota GR Yaris chronométrée sur le Nürburgring

Nos uniques bénéfices sont tirés de la publicité. A cet effet, nous apprécierions grandement que vous desactiviez votre bloqueur pour notre site. Les pubs affichées sont non intrusives.

La GR Yaris de Toyota est probablement la plus grosse révélation de cette année dans le domaine des sportives. Sous ses airs de petite citadine, elle affiche des performances incroyables, même face à des bolides de segments supérieurs. Récemment, nos confrères de Sport Auto ont pu pousser la Yaris dans ses retranchements sur le Nürburgring, avec un système de chronométrage.

Chaussée de roues de 18 pouces et de Michelin Pilot Sport 4S, inclus dans le track pack, la Yaris body-buildée a pu effectuer un tour en 8 minutes, 14 secondes et 93 centièmes. A titre de comparaison, la « reine » de l’enfer vert est actuellement la Mercedes-AMG GT Black Series, tournant en 6:43.62 minutes. Pour arriver à ce chrono, le coupé allemand dispose d’un V8 4.0l bi-turbo développant 730 chevaux. En plus de cela, toute son aérodynamique a été spécifiquement pour la piste.

Du côté de la Yaris, les 261 chevaux et 360 Nm de couple sont fournis par un trois cylindres 1,6l turbocompressé. La puissance est ici transmise aux quatre roues via une transmission intégrale, lui permettant d’abattre un 0 à 100 km/h en 5,5 secondes. En plus d’un moteur optimisé de fond en comble, la GR Yaris dispose d’un châssis bien né et ultra efficace, comme en atteste la vidéo.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un temps homologué, ce chrono lui permet de venir se placer devant les BMW 1M et Porsche Cayman S 981.